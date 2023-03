Ben Bu Cihana Sığmazam’da ‘Jean Luc’u Burak Çelik: Sevgimi göstermede cömertim

- 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a geçtiğimiz haftalarda dahil oldunuz. Takip ettiğiniz bir proje miydi?

Tabii bildiğim bir projeydi, her bölümünü izleyemesem de konuya hakimdim. Güçlü kadro ve sağlam hikayeye sahip olan bir projede yer almaktan dolayı çok memnunum. İşini seven insanlarla çalışmak, bir arada olmak, setin seyrini değiştiriyor. Herkes sorumluluğunun farkında olunca disiplin ön planda oluyor. Aksiyonu bol bir proje olduğu için disiplinli olmanın konforunu her gün yaşıyoruz. Dolayısıyla, geriye işimizi layığıyla yapmak kalıyor, sette bol aksiyonlu, keyifli vakit geçiriyoruz.