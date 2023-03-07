07 Mart 2023, Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam’da ‘Jean Luc’u Burak Çelik: Sevgimi göstermede cömertim
Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Jean Luc karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Burak Çelik samimi açıklamalarda bulundu. Aksiyon dolu bir projede yer aldığı için mutluluk yaşadığını belirten yakışıklı oyuncu, rolünü ve hakkında bilinmeyenleri anlattı. Kalabalık ve sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü belirten Çelik, "Sevginin ne demek olduğunu öğrendiğimiz ilk eşik ailedir ve bu konuda şanslı olduğumu hissediyorum. Sevgimi yaşatma ve yansıtma konusunda cömert davranırım. Seviyorsam karşımdaki insan bunu hisseder" dedi. İşte Burak Çelik'in açıklamaları...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 11:35
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