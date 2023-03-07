Ben Bu Cihana Sığmazam’da ‘Jean Luc’u Burak Çelik: Sevgimi göstermede cömertim

- Dizide Jean Luc (Ateş Türk) karakterini canlandırıyorsunuz. Sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. İyi eğitimli, çok konuşmayan, sevgisini belli edemeyen biri, zeki, sabırlı, planlı, gözü kara bir savaşçı. Size hangi özellikleri daha yakın geliyor?

Ateş ile yetiştirilme tarzı olarak çok benzemiyoruz; fakat mücadeleyi, zorluğu seven bir yapım var. Savaşçı ruhum ve çok konuşmayı sevmemem de yine ortak noktalarımız. Böylesine ortak noktalar olunca, karakter ile bağ kurmak daha kolay oluyor. Kurduğum bağ vesilesi ile de karakterin inandırıcılığı konusunda problem yaşamadığımı düşünüyorum.