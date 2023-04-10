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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in ailesi hedefte!

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 26. Bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde hedefte Cezayir'in ailesi olacak. "Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:53
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in ailesi hedefte!

26.Bölüm:

Tatavlalı, Cezayir'in zor durumundan faydalanmak ve sokaklarda kendine alan açmak için Nasip ve Enver'e emir verir. Bunun üzerine sokaklardan Cezayir'e sert bir mesaj gelir. Cezayir, meclisindeki arkadaşlarını kızdırmak pahasına Tito üzerinden Tatavlalı'ya bir plan kurar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in ailesi hedefte!

Ateş ve Azamet, gizlice Kayıkçı'yı araştırmaya devam eder. Takip ettikleri iz onları Kayıkçı'ya ait bir mekana götürür. Ateş ve Azamet, vardıkları mekanda Cezayir ve meclisi için hayati öneme sahip bir tehditle karşılaşır. Kayıkçı gücünü bir kez daha göstermek için Cezayir'in ailesini hedef alarak varlığını hissettirir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in ailesi hedefte!

Leyla, haklı gerekçelerle dahi olsa Firuze'nin sürekli hayatlarında olmasından rahatsız olur ve Cezayir'den bu konuya bir çözüm bulmasını ister. Leyla'nın ağabeyi Bekir ile ilgili şüpheleri vardır ve bu şüpheleri gidermek için etrafını sorgulamaya başlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in ailesi hedefte!

Zeliha, aktif göreve dönmek için Atakan'a ısrar eder. Atakan, Zeliha'ya zor bir görev verir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in ailesi hedefte!

Canan'ın aklında Ethem'in katiliyle ilgili bir kafa karışıklığı vardır. Ethem'in katilini Cezayir'e sormak için onun mekanına gider.