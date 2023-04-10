10 Nisan 2023, Pazartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in ailesi hedefte!
Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 26. Bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde hedefte Cezayir'in ailesi olacak. "Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:53
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