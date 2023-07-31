Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

"KOCAN DA ADAM ÇIKTI"

Barış Arduç'un aşk pozuna "Ne beyler var kızlar", "Sen çok iyisin Gupse ama kocan da adam çıktı", "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada", "Aşka gel be", "Gupse ne şanslısın", "Sınavı yok ki kazanasın ders değil ki çalışasın sevilmek de bir rızık" yorumları geldi.