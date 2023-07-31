31 Temmuz 2023, Pazartesi
Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”
Barış Arduç ve Gupse Özay, film setinde başlayan aşklarını 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Evliliklerinin ikinci yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam etti. Yan yana çok görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmayan çift, bir ilke imza attı. Barış Arduç'un eşinin doğum gününde yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:57
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