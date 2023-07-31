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Haberler Galeri Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

Barış Arduç ve Gupse Özay, film setinde başlayan aşklarını 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Evliliklerinin ikinci yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam etti. Yan yana çok görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmayan çift, bir ilke imza attı. Barış Arduç'un eşinin doğum gününde yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:57
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Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Çift, 2020 yılında Çeşme'de sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

Evliliklerinin ikinci yılına anne baba olma mutluluğu yaşayan çift, kızlarına Jan Asya adını verdi.

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Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

Özel hayatlarını kameralardan uzak tutan çiftten bir ilk geldi. Sosyal medya hesabından pek paylaşımda bulunmayan Arduç, eşi Gupse Özay'a aşkını ilan etti.

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Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

"HER ZERRENE"

39'uncu yaşına giren eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.

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Barış Arduç’un Gupse Özay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada”

"KOCAN DA ADAM ÇIKTI"

Barış Arduç'un aşk pozuna "Ne beyler var kızlar", "Sen çok iyisin Gupse ama kocan da adam çıktı", "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada", "Aşka gel be", "Gupse ne şanslısın", "Sınavı yok ki kazanasın ders değil ki çalışasın sevilmek de bir rızık" yorumları geldi.