Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Barış Arduç, spor salonundan paylaşımla fotoğrafıyla gündeme oturdu. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Arduç, oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Arduç'un yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri şoke etti! İşte Barış Arduç'un olay olan değişimi...