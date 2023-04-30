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Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Barış Arduç, spor salonundan paylaşımla fotoğrafıyla gündeme oturdu. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Arduç, oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Arduç'un yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri şoke etti! İşte Barış Arduç'un olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:08
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Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Barış Arduç fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olma heyecanı yaşayan başarılı oyuncu spor salonunda çekilen fotoğrafıyla adından söz ettirdi.

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Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Arduç'un eski fotoğraflarını gören şaştı kaldı. Yıllar önceki halini görenler tanıyamadı.

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Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

İşte Barış Arduç ve birçok ünlü isimin yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...

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Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Paşhan Yılmazel