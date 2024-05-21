22 Mayıs 2024, Çarşamba
Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un sarışın oğluna bakın! Annesine çok benziyor...
Bahar dizisinde 'Doktor Evren' karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 42 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti. Bu mutlu birliktelikten oğulları Cem dünyaya geldi. Sevimli tavırlarıyla da göz dolduran Cem, annesine benzetildi. İşte Buğra Gülsoy'un minik oğlu...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:30
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