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Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un oğlu ilgi odağı oldu! Minik Cem annesine çok benziyor...

Bahar dizisinde 'Doktor Evren' karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 42 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti. Bu mutlu birliktelikten oğulları Cem dünyaya geldi. Sevimli tavırlarıyla da göz dolduran Cem, annesine benzetildi. İşte Buğra Gülsoy'un minik oğlu...

Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:21
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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu ilgi odağı oldu! Minik Cem annesine çok benziyor...

Bahar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Evren' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Buğra Gülsoy, 2018 yılında oyuncu Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu ilgi odağı oldu! Minik Cem annesine çok benziyor...

Yaklaşık 5 sene önce nikah masasına oturan çift tek celsede boşanmıştı. Çiftin Cem adında bir oğlu bulunuyor.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu ilgi odağı oldu! Minik Cem annesine çok benziyor...

Gülsoy, sosyal medya hesabı üzerinden oğlunun fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu ilgi odağı oldu! Minik Cem annesine çok benziyor...

Gülsoy'un oğlu Cem'i görenler ise "Annesinin kopyasıymış" diyor. Oğlu hakkında açıklamalarda bulunan Gülsoy, "Onunla beraber nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun. Aslında o da sana öğretiyor" demişti.

İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu ilgi odağı oldu! Minik Cem annesine çok benziyor...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN KIZI DERİN BEŞİKÇİOĞLU