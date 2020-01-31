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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Birce Akalay son günlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay'ın dizide canlandırdığı İlay karakteri sosyal medyaya damga vururken Birce Akalay'ın özel hayatı da mercek altına alındı. Birce Akalay'ın eski eşinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 12:03
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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Birce Akalay'ın eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Birce Akalay'ın ve birçok ünlü ismin eski eşleri ve sevgilileri

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!
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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!