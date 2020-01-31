Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Birce Akalay son günlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay'ın dizide canlandırdığı İlay karakteri sosyal medyaya damga vururken Birce Akalay'ın özel hayatı da mercek altına alındı. Birce Akalay'ın eski eşinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın eski eşi...