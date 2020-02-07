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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle ekranlara dönen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin gündemine oturdu. 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Akalay, o günden itibaren pek çok operasyon geçirdi. Adeta tanınmayacak kadar değişen Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı. İşte güzel oyuncunun estetik olmadan önceki hali...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 14:50
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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Babil dizisinde canlandırdığı İlay rolüyle ekranlara gelen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte Birce Akalay'ın estetiksiz hali.

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Ebru Gündeş

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Ebru Gündeş

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Fahriye Evcen

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Fahriye Evcen