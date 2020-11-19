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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Ayşe Hatun Önal, gönlünü ünlü yönetmene kaptırdı. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz haftalarda genç yönetmen Bedran Güzel ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan ikili, Instagram'da birbirlerini takip edip tatilden renkli kareler de paylaştı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:41
Bir aşk bombası da şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal, gönlünü genç yönetmene kaptırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayşe Hatun Önal'ın yönetmen Bedran Güzel ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ayşe Hatun Önal ile Bedran Güzel aşk haberinin ayrıntıları...
2017'de oyuncu Dilşad Şimşek'ten boşanan yönetmen ile Ayşe Hatun Önal'ın aşkı geçtiğimiz haftalarda başladı.
Arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile giden ikili, burada yakınlaşıp sevgili oldu. Çiftin, bu tatilde küçük bir tartışma yaşadığı da öğrenildi.
Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan ikili, Instagram'da birbirlerini takip edip tatilden renkli kareler de paylaştı.