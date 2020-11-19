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Haberler Galeri Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Ayşe Hatun Önal, gönlünü ünlü yönetmene kaptırdı. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz haftalarda genç yönetmen Bedran Güzel ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan ikili, Instagram'da birbirlerini takip edip tatilden renkli kareler de paylaştı.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:41
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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

Bir aşk bombası da şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal, gönlünü genç yönetmene kaptırdı.

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

Ayşe Hatun Önal'ın yönetmen Bedran Güzel ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ayşe Hatun Önal ile Bedran Güzel aşk haberinin ayrıntıları...

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

2017'de oyuncu Dilşad Şimşek'ten boşanan yönetmen ile Ayşe Hatun Önal'ın aşkı geçtiğimiz haftalarda başladı.

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

Arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile giden ikili, burada yakınlaşıp sevgili oldu. Çiftin, bu tatilde küçük bir tartışma yaşadığı da öğrenildi.

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası! Ünlü yönetmen ile…

Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan ikili, Instagram'da birbirlerini takip edip tatilden renkli kareler de paylaştı.