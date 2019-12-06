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Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

Yaşadıkları ilişkilerle gündeme damga vuran ünlü isimler ayrılıklarıyla da magazin gündemine oturuyorlar. Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaşsalar da kimi 36 saatte evliliğini noktaladı kimi çoluk çocuğa karıştı. Ancak evlilikleri yolunda gitmedi. Kimi ihanete uğradı, kimi birbiriyle geçinemedi bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte 2019'da boşanmalarıyla magazin gündemine oturan ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 06.12.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:34
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Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

ÖZCAN DENİZ-FEYZA AKTAN

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Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

BURCU ESMERSOY-BERK SUYABATMAZ

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Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

DEMET ŞENER-İBRAHİM KUTLUAY

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Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

ALGI EKE-ULAŞ TORUN

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Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

ANIL İLTER-İPEK İLTER BOŞANDI