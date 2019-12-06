Ayrılıklarıyla yıla damga vurdular! İşte 2019’da boşanan ünlüler…

Yaşadıkları ilişkilerle gündeme damga vuran ünlü isimler ayrılıklarıyla da magazin gündemine oturuyorlar. Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaşsalar da kimi 36 saatte evliliğini noktaladı kimi çoluk çocuğa karıştı. Ancak evlilikleri yolunda gitmedi. Kimi ihanete uğradı, kimi birbiriyle geçinemedi bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte 2019'da boşanmalarıyla magazin gündemine oturan ünlü isimler…