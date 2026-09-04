"Yine ATV'deyiz" mottosuyla yeni yayın döneminin kapılarını açan ATV, eylül ayında beş farklı yapımı izleyici karşısına çıkaracak. Yeni sezon dizileri, haftanın farklı günlerinde saat 20.00'de ekrana gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ SEZONDA DEVAM EDİYOR

ATV'nin devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, yeni sezonda da pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Dizi, hikâyesi ve renkli karakterleriyle İstanbul'un farklı yüzlerini ekranlara taşımayı sürdürecek.