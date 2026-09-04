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ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni yayın dönemine birbirinden iddialı yapımlarla hazırlanan ATV, eylül ayında beş diziyi izleyiciyle buluşturacak. "Dizi ATV'de izlenir" söylemiyle güçlü hikâyeleri, sevilen oyuncuları ve yepyeni dünyaları ekranlara taşıyan kanalın yeni sezon dizi takvimi belli oldu.

ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 1

"Yine ATV'deyiz" mottosuyla yeni yayın döneminin kapılarını açan ATV, eylül ayında beş farklı yapımı izleyici karşısına çıkaracak. Yeni sezon dizileri, haftanın farklı günlerinde saat 20.00'de ekrana gelecek.

ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 2

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ SEZONDA DEVAM EDİYOR

ATV'nin devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, yeni sezonda da pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Dizi, hikâyesi ve renkli karakterleriyle İstanbul'un farklı yüzlerini ekranlara taşımayı sürdürecek.

Altı Üstü İstanbuldan nefes kesen fragman ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN NEFES KESEN FRAGMAN

ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 3

MERCAN KÖŞK İLK BÖLÜMÜYLE EKRANDA

Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Mercan Köşk ATVde başlıyor! İlk bölümden ipuçları... MERCAN KÖŞK ATV'DE BAŞLIYOR! İLK BÖLÜMDEN İPUÇLARI...

ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 4

A.B.İ. İKİNCİ SEZONUYLA DÖNÜYOR

İlk sezonuyla dikkat çeken A.B.İ., ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizi, 8 Eylül Salı saat 20.00'de yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldı BERGÜZAR KOREL A.B.İ. KADROSUNA KATILDI

ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 5

AŞK VE TAHT EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR

Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemlerinden birini konu alan Aşk ve Taht, 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Zindandan tahta uzanan, düşmanlık ve aşk ekseninde ilerleyen hikâyesiyle dizi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Aşk ve Tahtın basın toplantısı gerçekleşti 'AŞK VE TAHT'IN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 6

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Hikâyesi Almanya'da başlayıp Adana'da devam eden Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi, Adana'nın sert ve tutkulu atmosferinde gelişen olayları konu alacak.

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ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor 7

İŞTE ATV'NİN YENİ SEZON DİZİ TAKVİMİ

5 Eylül Cumartesi – 20.00

Mercan Köşk

7 Eylül Pazartesi – 20.00

Altı Üstü İstanbul

8 Eylül Salı – 20.00

A.B.İ.

9 Eylül Çarşamba – 20.00

Aşk ve Taht

17 Eylül Perşembe – 20.00

Güneşin Doğduğu Yer

Yeni yayın döneminde birbirinden farklı hikâyeleri izleyiciyle buluşturacak olan ATV, sevilen dizileri ve yeni yapımlarıyla ekran yolculuğunu sürdürecek.

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