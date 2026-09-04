ATV'nin yeni sezon dizi takvimi açıklandı: Mercan Köşk, A.B.İ. ve Aşk ve Taht başlıyor
Yeni yayın dönemine birbirinden iddialı yapımlarla hazırlanan ATV, eylül ayında beş diziyi izleyiciyle buluşturacak. "Dizi ATV'de izlenir" söylemiyle güçlü hikâyeleri, sevilen oyuncuları ve yepyeni dünyaları ekranlara taşıyan kanalın yeni sezon dizi takvimi belli oldu.
"Yine ATV'deyiz" mottosuyla yeni yayın döneminin kapılarını açan ATV, eylül ayında beş farklı yapımı izleyici karşısına çıkaracak. Yeni sezon dizileri, haftanın farklı günlerinde saat 20.00'de ekrana gelecek.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ SEZONDA DEVAM EDİYOR
ATV'nin devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, yeni sezonda da pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Dizi, hikâyesi ve renkli karakterleriyle İstanbul'un farklı yüzlerini ekranlara taşımayı sürdürecek.
MERCAN KÖŞK İLK BÖLÜMÜYLE EKRANDA
Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.
A.B.İ. İKİNCİ SEZONUYLA DÖNÜYOR
İlk sezonuyla dikkat çeken A.B.İ., ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizi, 8 Eylül Salı saat 20.00'de yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
AŞK VE TAHT EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR
Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemlerinden birini konu alan Aşk ve Taht, 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Zindandan tahta uzanan, düşmanlık ve aşk ekseninde ilerleyen hikâyesiyle dizi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.