'Güneşin Doğduğu Yer'in başrolleri Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'den ilk kareler

Yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturuyor.

ATV'nin yeni sezonun iddialı yapımlarından 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

KENAN KOZAN VE LEYLA BREGER İLK KEZ YAN YANA

Heyecanla beklenen yapımdan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Dizinin başrollerini paylaşan Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine, canlandırdıkları Kenan Kozan ve Leyla Breger karakterleriyle ilk kez yan yana görüntülendi.

İkilinin setten paylaşılan ilk kareleri kısa sürede dikkat çekerken, kamera karşısındaki uyumları ve güçlü enerjileri şimdiden merak uyandırdı.

Almanya'da başlayan ve Adana'nın sert, tutkulu dünyasında devam eden 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Kaynak: ATV