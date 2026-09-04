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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarsus'un büyüleyici atmosferinde iki düşman ailenin yıllardır süren hesaplaşmasını ve imkânsız bir aşkı konu alan Mercan Köşk, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizi, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 1

FARO & Sinehane imzalı Mercan Köşk, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin hikâye ve senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Attila Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 2

MERCAN KÖŞK'ÜN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Meslekten uzaklaştırılmasının ardından kardeşinin yanına Kıbrıs'a giden Cemre, burada Asil'le tanışır. Kısa sürede birbirlerine âşık olan ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırır.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 3

Ancak Cemre'nin mutluluğu uzun sürmez. Asil, evlendikleri gün ortadan kaybolur. Eşini bulmak için harekete geçen Cemre'nin yolu, aradığı cevapların peşinde Tarsus'a düşer. Cemre kendisini bir anda Mercan Köşk'ün ve iki düşman ailenin arasındaki büyük hesaplaşmanın ortasında bulur.

MERCAN KÖŞK'TEN HEYECAN DOLU YENİ TANITIM
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 4

ARAS'IN VERECEĞİ KARAR DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

İstanbul'da yaşayan iş insanı Aras'ın Tarsus'ta narenciye tesisleri bulunmaktadır. Tarsus'ta büyüyen Aras, geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketine ve ailesine uzun yıllardır mesafeli durmaktadır.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 5

Annesi ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır gitmeyen Aras, Tarsus'a yaptığı son ziyarette hem kendisinin hem de ailesinin hayatını etkileyecek önemli bir karar vermek zorunda kalır.

'MERCAN KÖŞK', 5 EYLÜL CUMARTESİ AKŞAMI İLK BÖLÜMÜYLE ATV'DE BAŞLIYOR!
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 6

Aras'ın vereceği bu karar, köklü bir geçmişe sahip Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki düşmanlığın seyrini değiştirecek ve iki ailenin hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden olacaktır.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 7

CEMRE, GEÇMİŞİN SIRLARININ PEŞİNE DÜŞÜYOR

Asil'i bulmak için Tarsus'a gelen Cemre, kendisini iki aile arasındaki savaşın tam ortasında bulur. Ancak Cemre'nin Asil'i arayışı yalnızca kayıp eşinin izini sürmekle sınırlı kalmayacaktır.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 8

Cemre, Asil'in kayboluşunun ardındaki sırları araştırdıkça iki ailenin geçmişine uzanan gizemli olayların kapısını aralayacaktır. Bu süreçte Cemre'yi hiç beklemediği bir aşk da beklemektedir.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 9

Geçmişin hesaplaşmaları, aile sırları ve imkânsız bir aşkın iç içe geçeceği Mercan Köşk, ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 10

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre) ve Bertan Asllani (Toprak) yer alıyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor 11

Mercan Köşk'ün oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya), Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit) ve Taha Baran Özbek (Poyraz) bulunuyor.

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