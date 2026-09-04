Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerindeki Mercan Köşk, 5 Eylül’de başlıyor

Tarsus'un büyüleyici atmosferinde iki düşman ailenin yıllardır süren hesaplaşmasını ve imkânsız bir aşkı konu alan Mercan Köşk, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizi, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

FARO & Sinehane imzalı Mercan Köşk, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin hikâye ve senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Attila Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.

MERCAN KÖŞK'ÜN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Meslekten uzaklaştırılmasının ardından kardeşinin yanına Kıbrıs'a giden Cemre, burada Asil'le tanışır. Kısa sürede birbirlerine âşık olan ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırır.

Ancak Cemre'nin mutluluğu uzun sürmez. Asil, evlendikleri gün ortadan kaybolur. Eşini bulmak için harekete geçen Cemre'nin yolu, aradığı cevapların peşinde Tarsus'a düşer. Cemre kendisini bir anda Mercan Köşk'ün ve iki düşman ailenin arasındaki büyük hesaplaşmanın ortasında bulur. MERCAN KÖŞK'TEN HEYECAN DOLU YENİ TANITIM

ARAS'IN VERECEĞİ KARAR DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK İstanbul'da yaşayan iş insanı Aras'ın Tarsus'ta narenciye tesisleri bulunmaktadır. Tarsus'ta büyüyen Aras, geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketine ve ailesine uzun yıllardır mesafeli durmaktadır.