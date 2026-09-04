Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyururken kulağındaki çizginin gündem olmasını da esprili bir paylaşımla tiye aldı.

Hastanede yaklaşık 40 dakika süren bir işlem geçiren Yılmaz'a el bileğinden balon ve stent uygulaması yapıldı. Operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan ünlü komedyen, 48 saatlik takip sürecinin ardından taburcu edildi.

"Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda, bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet, toplum söz sende :)"

Sağlık sürecinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, hayatında yaptığı ilk değişimi açıkladı. Kendisine verilen tavsiyeleri dikkate aldığını belirten Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sevenlerine teşekkür eden Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan herkese teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sağlık sürecinin ardından takipçilerine kontrol çağrısında bulunan Yılmaz, "1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın… Damar çok önemli" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve geçmiş olsun mesajı aldı.