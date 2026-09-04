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Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz, tedavisinin ardından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sigarayı bıraktığını duyuran ünlü komedyen, kulağındaki çizginin gündem olmasını da esprili bir paylaşımla tiye aldı.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 1

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyururken kulağındaki çizginin gündem olmasını da esprili bir paylaşımla tiye aldı.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 2

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 3

ANJİYO OLDU, TABURCU EDİLDİ

Hastanede yaklaşık 40 dakika süren bir işlem geçiren Yılmaz'a el bileğinden balon ve stent uygulaması yapıldı. Operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan ünlü komedyen, 48 saatlik takip sürecinin ardından taburcu edildi.

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Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 4

TAVSİYELERİ DİNLEDİ, SİGARAYI BIRAKTI

Sağlık sürecinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, hayatında yaptığı ilk değişimi açıkladı. Kendisine verilen tavsiyeleri dikkate aldığını belirten Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyurdu.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda, bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet, toplum söz sende :)"

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Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 5

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sevenlerine teşekkür eden Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan herkese teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sağlık sürecinin ardından takipçilerine kontrol çağrısında bulunan Yılmaz, "1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın… Damar çok önemli" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve geçmiş olsun mesajı aldı.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 6

KULAĞINDAKİ ÇİZGİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinin ardından kulağındaki çizgi de sosyal medyada gündem olmuş ve haber konusu olmuştu. Yılmaz, bir sonraki paylaşımında bu durumu esprili bir dille tiye aldı.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası kulak çizgisi göndermesi 7

Ünlü komedyen, "Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım (pinch zoom)" ifadelerini kullandı.

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