Altı Üstü İstanbul yine zirvede: 13. bölüm fragmanı gerilimi artırdı
ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, heyecan ve gerilim dolu 12. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Naz'ın Emir'in kollarında bayılması ve Rami'nin "Nabzı atmıyor" sözleri bölüme damga vururken, dizinin 13. bölüm fragmanı da yayınlandı. Salı gününün en çok izlenen yapımı olan dizide yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.
ATV ekranlarının sevilen yapımı Altı Üstü İstanbul, 12. bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Heyecan ve duygunun bir an olsun eksilmediği bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırtırken, dizinin sürükleyici hikâyesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL ÜÇ KATEGORİDE ZİRVEDE
Yükselen temposu ve sürpriz gelişmeleriyle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, 12. bölümüyle reytinglerde de başarılı bir sonuç elde etti.
Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,69 izlenme oranı ve yüzde 28,26 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 4,28 izlenme oranı ve yüzde 17,57 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 6,61 izlenme oranı ve yüzde 24,75 izlenme payı elde ederek üç kategoride de birinci oldu.
12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin 12. bölümünde olaylar hız kesmeden devam etti. Kebapçı saldırısında vurulan Sado, Naz, Hasan ve Alina ile birlikte kaçırıldı. Emir ve arkadaşları, kendilerine ulaştırılan konum sayesinde rehineleri kurtarmayı başarırken Rami ve Servet de altınlarla olay yerine geldi.
NAZ EMİR'İN KOLLARINDA BAYILDI
İki gün sonra gözlerini açan Sado'nun yanında Alina vardı. Öte yandan Uzay'ı tehdit eden gizemli kişinin Bora olduğu ortaya çıktı. Gerçeği öğrenen Melek ise Bora ile yüzleştiği sırada terastan düşme tehlikesi yaşadı.
İsteme gecesinde ise heyecan doruğa çıktı. Bayram itirafta bulunmaya hazırlanırken Naz, bir anda Emir'in kollarında bayıldı. Gecenin ilerleyen dakikalarında Rami'nin, "Nabzı atmıyor" demesi ise herkesi şoke etti.
NAZ'IN AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU
Bölüm finalinde yaşanan bu gelişmeler, Altı Üstü İstanbul izleyicilerini yeni bölüm için meraklandırdı. Özellikle Naz'ın sağlık durumu ve Rami'nin sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Dizinin bölümünün ardından sosyal medyada, "Yine nefes kesen bir bölüm izledik", "Naz'a bir şey olmasın" ve "Yeni bölümü beklemek çok zor" gibi yorumlar yapıldı.