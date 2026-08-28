ATV'den yıldızlarla dolu yeni sezon: Oktay Kaynarca'dan Bergüzar Korel'e...

Yeni yayın döneminde birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan ATV, dikkat çeken oyuncu kadrolarıyla da öne çıkıyor. İşte yeni sezonda ekranın gündemini belirlemesi beklenen diziler...

ATV, yeni yayın döneminde dikkat çeken yapımlarıyla ekran rekabetine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul" yoluna devam ederken, yeni projeler de şimdiden izleyicilerin ilgisini çekti. Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, bugünkü köşe yazısında ATV'nin yeni ve devam eden yapımlarını mercek altına aldı.

ATV'NİN YENİ SEZONUNDA HANGİ DİZİLER VAR? Tuba Kalçık, ATV'nin yeni sezonda "Mercan Köşk", "Güneşin Doğduğu Yer" ve "Aşk ve Taht" gibi iddialı dizileri izleyiciyle buluşturacağını yazdı.

Kanalın devam eden yapımları arasında yer alan "Altı Üstü İstanbul" da yeni sezonda dikkat çekecek projelerden biri olacak. Öte yandan kadrosuna yaptığı dikkat çekici transferle gündeme gelen "A.B.İ." dizisinin de sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alması bekleniyor.

Kalçık, ATV'nin birbirinden iddialı projelerle yeni sezona hazırlandığını belirterek kanalın reyting yarışında yine güçlü bir performans sergileyeceğini ifade etti. MERCAN KÖŞK'Ü ANLATTI: ARAS'IN BÜYÜK SINAVI