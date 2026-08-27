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Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Tahtta Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek Bosna-Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, uluslararası isimler arasından sıyrılarak rolün sahibi oldu. Türkiye'deki ilk büyük başrolüne hazırlanan başarılı oyuncu, Türkçe, diksiyon, binicilik ve okçuluk eğitimleri alarak zorlu bir hazırlık sürecinden geçti.

Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 1

ATV'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı, Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, ilk görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 2

Uluslararası birçok ünlü oyuncu arasından seçilen Merjem Šiljak, gösterdiği güçlü performansla audition çekimlerinden itibaren rol için en güçlü isim oldu.

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Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 3

DESTİNA ROLÜ İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİ!

Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak olan ve oyunculuk eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Destina karakteri için çok yönlü bir hazırlık sürecinden geçti.

Başarılı oyuncu, karakterin dilini ve duygu dünyasını ekrana güçlü biçimde yansıtabilmek için Türkçe, diksiyon ve drama dersleri alırken, dönem dizisinin gereklilikleri doğrultusunda binicilik ve okçuluk eğitimleri de aldı.

Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 4

Yalnızca fiziksel ve dil çalışmalarına odaklanmayan Šiljak, karakterin dramatik derinliği üzerine de özel çalışmalar yaptı. Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile Destina'nın iç dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine çalışan oyuncu; Alanya Prensesi kimliği, aidiyet duygusu ve Sultan Alaeddin Keykubat'la kesişen kaderini detaylı biçimde ele aldı.

Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 5

Šiljak ayrıca Aşk ve Taht'ın tarih danışmanlarından karakterin tarihî zemini, dönemin sosyolojik yapısı, Selçuklu saray hayatı ve dönem adabı üzerine eğitimler aldı. Aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında şekillenen Destina'yı yaşadığı dönemin ruhuyla birlikte ekrana taşımak için titiz bir hazırlık süreci geçirdi.

Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 6

İlk tanıtımda dönem kostümü ve güçlü duruşuyla izleyici karşısına çıkan Merjem Šiljak, Destina imajıyla dikkat çekti. Karakterin Sultan Alaeddin Keykubat'la kesişecek yolculuğuna dair verilen ipuçları, Destina'nın hikâyesine yönelik merakı artırdı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında ATV'de izleyiciyle buluşacak.

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Dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı: Merjem Šiljak kimdir? 7

MERJEM ŠILJAK KİMDİR?

9 Mart 2000 doğumlu Merjem Šiljak, Bosna-Hersekli oyuncudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Šiljak, ülkesinde aldığı eğitimle profesyonel olarak kamera karşısına geçti. Türkiye'de adını ilk kez TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Koyu Beyaz dizisiyle duyuran oyuncu, kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğan Merjem Šiljak, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. Oyunculuk eğitimini ülkesinde tamamlayan Šiljak, farklı projelerde edindiği deneyimin ardından Türkiye'deki yapımlarda da yer almaya başladı.

Başarılı oyuncu, Türkiye'deki kariyer yolculuğunda Aşk ve Taht dizisiyle önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Šiljak, dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek.

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