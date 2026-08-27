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Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yakın dostluklarıyla bilinen atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol ile başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Erol, yakın arkadaşı Korel'in doğum gününü yıllar içinde birlikte biriktirdikleri anılardan oluşan özel bir videoyla kutladı.

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 1

Gündüz kuşağında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ve 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasının başarılı sunucusu Esra Erol, Bergüzar Korel'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 2

"YÜZÜMÜZDEKİ ÇİZGİLER ÇOĞALANA KADAR"

Korel ile yıllar içinde çekildikleri fotoğraf ve videoları bir araya getiren Erol, paylaşımında dostluklarını vurgulayan şu ifadeleri kullandı:

"Kalbini sevdiğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Nice yaşlara, nice yıllara... Yüzümüzdeki çizgiler, ellerimizdeki buruşukluklar çoğalana kadar hep beraber, hep yan yana nice güzel yaşlara!"

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 3

Esra Erol'un Sezen Aksu'nun "Kutlama" şarkısı eşliğinde hazırladığı video, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşımda ikilinin hem özel hayatlarından hem de iş yaşamlarından samimi anlar yer aldı.

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 4

YILLARA MEYDAN OKUYAN DOSTLUK

Erol'un atv ekranlarında sunduğu "Var Mısın Yok Musun" programının stüdyosundan karelerin yanı sıra, ikilinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği aile anları da dikkat çekti.

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 5

Bergüzar Korel de yakın dostunun bu anlamlı paylaşımına kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, Erol'un hazırladığı videoyu kalp emojisiyle kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 6

Öte yandan doğum günü mesajıyla gündeme gelen Bergüzar Korel, yeni projesiyle de ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama 7

Yıllar önce atv ekranlarında yayınlanan "Karadayı" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan ve oyuncuyla yakaladığı uyumla büyük beğeni toplayan Korel, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

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