Esra Erol'dan Bergüzar Korel'e duygu dolu kutlama

Yakın dostluklarıyla bilinen atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol ile başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Erol, yakın arkadaşı Korel'in doğum gününü yıllar içinde birlikte biriktirdikleri anılardan oluşan özel bir videoyla kutladı.

Gündüz kuşağında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ve 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasının başarılı sunucusu Esra Erol, Bergüzar Korel'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

"YÜZÜMÜZDEKİ ÇİZGİLER ÇOĞALANA KADAR" Korel ile yıllar içinde çekildikleri fotoğraf ve videoları bir araya getiren Erol, paylaşımında dostluklarını vurgulayan şu ifadeleri kullandı: "Kalbini sevdiğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Nice yaşlara, nice yıllara... Yüzümüzdeki çizgiler, ellerimizdeki buruşukluklar çoğalana kadar hep beraber, hep yan yana nice güzel yaşlara!"

Esra Erol'un Sezen Aksu'nun "Kutlama" şarkısı eşliğinde hazırladığı video, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşımda ikilinin hem özel hayatlarından hem de iş yaşamlarından samimi anlar yer aldı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN DOSTLUK Erol'un atv ekranlarında sunduğu "Var Mısın Yok Musun" programının stüdyosundan karelerin yanı sıra, ikilinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği aile anları da dikkat çekti.