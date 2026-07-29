Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde: "Hamal" eylülde sete çıkıyor

Geçmişin yükü, kefaretin bedeli ve imkânsız bir aşkı aynı hikâyede buluşturan KYN Yapım imzalı "Hamal", yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona gelinen dizinin çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanırken, yapım şimdiden sezonun en çok merak edilen projeleri arasında gösteriliyor.

ATV, yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı iddialı yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. KYN Yapım imzasını taşıyan "Hamal", güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulması beklenen dizileri arasında yer alıyor.

KOSTÜMDEN MEKÂNLARA KADAR TİTİZ BİR HAZIRLIK SÜRECİ Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN BAŞROLDE Türk televizyonlarının usta oyuncularından Oktay Kaynarca, dizide "Hamal Kemal" karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise "Hayat" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

GÜÇLÜ KADROYA YENİ İSİMLER KATILMAYA DEVAM EDİYOR Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.