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ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

Akın Akınözü ATV ekranlarındaki Hercai dizisinde hayat verdiği Miran Aslanbey dikkatleri üzerine çekti. Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, karantina döneminde evde olan izleyicinin sosyal medyaya taşıdığı isim oldu.Hercai'de gösterdiği başarılı performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün özel hayatı da araştırılmaya başladı. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 18:44
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ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

Hercai'de gösterdiği başarılı performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün özel hayatı mercek altına alındı. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı. İşte Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...

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ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel