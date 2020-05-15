ATV dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesiyle gündem oldu! Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı

Akın Akınözü ATV ekranlarındaki Hercai dizisinde hayat verdiği Miran Aslanbey dikkatleri üzerine çekti. Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, karantina döneminde evde olan izleyicinin sosyal medyaya taşıdığı isim oldu.Hercai'de gösterdiği başarılı performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün özel hayatı da araştırılmaya başladı. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı.