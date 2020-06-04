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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye dizisinin ikinci sezonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri, yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 12:24
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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in ilk Türk dizisi Atiye'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembolün bulunmasıyla başlayan hikayenin devamında neler olacağı merak ediliyor. Atiye ile Erhan'ın Göbeklitepe'deki macerasını konu edinen dizinin yeni sezonu ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Atiye'nin takipçileri, ikinci sezonun tarihini araştırıyor. Peki, Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE OYUNCU KADROSU

-Beren Saat
-Metin Akdülger
-Başak Köklükaya
-Melisa Şenolsun
-Mehmet Günsür
-Hazal Türesan
-Tim Seyfi
-Cezmi Baskın
-Civan Canova
-Meral Çetinkaya

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.