Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in ilk Türk dizisi Atiye'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembolün bulunmasıyla başlayan hikayenin devamında neler olacağı merak ediliyor. Atiye ile Erhan'ın Göbeklitepe'deki macerasını konu edinen dizinin yeni sezonu ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Atiye'nin takipçileri, ikinci sezonun tarihini araştırıyor. Peki, Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...