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Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım! Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye dizisinin ikinci sezonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri, yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Netflix Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 12:24
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