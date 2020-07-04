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Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
Atiye 2. sezon ne zaman? Netflix'in ilk Türk dizisi Atiye'nin yeni sezonu içimn geri sayım başladı. Göbeklitepe'de Atiye'nin macerasını konu edinen dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Atiye'nin ilk sezonunu tamamlayan seyirciler yeni sezonu bekliyor. Peki, Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 04.07.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 17:16
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