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Haberler Galeri Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

Atiye 2. sezon ne zaman? Netflix'in ilk Türk dizisi Atiye'nin yeni sezonu içimn geri sayım başladı. Göbeklitepe'de Atiye'nin macerasını konu edinen dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Atiye'nin ilk sezonunu tamamlayan seyirciler yeni sezonu bekliyor. Peki, Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 17:16
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Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon ne zaman? Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Etkileyici hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplayan Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı Atiye'nin 1. sezonunda neler yaşanmıştı? Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.

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Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

-Beren Saat
-Metin Akdülger
-Başak Köklükaya
-Melisa Şenolsun
-Mehmet Günsür
-Hazal Türesan
-Tim Seyfi
-Cezmi Baskın
-Civan Canova
-Meral Çetinkaya

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Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.