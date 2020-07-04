Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon ne zaman? Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Etkileyici hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplayan Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı Atiye'nin 1. sezonunda neler yaşanmıştı? Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman? İşte son gelişmeler...