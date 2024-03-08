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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Çino'su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

Ateş Kuşları'nın Çino'su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na yeni katılan oyuncu Saygın Soysal, 'Çino' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin takipçileri ise Soysal'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun yıllar önce fenomen dizide rol aldığını duyanlar ise adeta şaşkına döndü. Saygın Soysal bakın hangi dizide rol almış...

Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:13
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Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitliyor.

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Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

Saygın Soysal, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Ateş Kuşları dizisine 'Çino' karakteriyle dahil oldu.

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Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

Ateş Kuşları'nın 46. Bölüm tanıtımında Çino'nun "Barbaros, babamın en büyük belki de tek hatası…" sözleri dikkat çekerken, Çino'nun hapishaneden çıktığı anlar seyirci tarafından merak konusu oldu.

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Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

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Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...

Oyuncu Saygın Soysal'ın hayatını merak edenler ise hakkında çıkan gerçeği duyunca şaşkına döndü. Birçok önemli projelerde yer alan oyuncu, bir zamanlar herkesin izlediği fenomen dizide rol almış.