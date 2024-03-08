08 Mart 2024, Cuma
Ateş Kuşları'nın Çino'su Saygın Soysal bakın hangi dizide oynamış! Ünlü oyuncu 2021 yılında...
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na yeni katılan oyuncu Saygın Soysal, 'Çino' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin takipçileri ise Soysal'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun yıllar önce fenomen dizide rol aldığını duyanlar ise adeta şaşkına döndü. Saygın Soysal bakın hangi dizide rol almış...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:13
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