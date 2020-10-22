Aslı Enver Keren Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına ateş püskürdü: Sınır aşıldı

Mayıs ayında Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle magazin gündemine oturan Aslı Enver, Tunçeri'nin başkasına attığı mesajların ifşa olmasının ardından ilişkisini sonlandırmıştı. Dün ikilinin haziran ayından beri birlikte olduğu, gözlerden uzak olmak için birlikte bir ev tuttuğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından haberlere cevap veren Aslı Enver adeta ateş püskürdü. İşte Enver'in o paylaşımı…