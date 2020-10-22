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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslı Enver Keren Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına ateş püskürdü: Sınır aşıldı Aslı Enver Keren Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına ateş püskürdü: Sınır aşıldı
Mayıs ayında Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle magazin gündemine oturan Aslı Enver, Tunçeri'nin başkasına attığı mesajların ifşa olmasının ardından ilişkisini sonlandırmıştı. Dün ikilinin haziran ayından beri birlikte olduğu, gözlerden uzak olmak için birlikte bir ev tuttuğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından haberlere cevap veren Aslı Enver adeta ateş püskürdü. İşte Enver'in o paylaşımı…
Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:01
Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan ve kısa sürede bittiği düşünülen Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı.
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Aslı Enver'in terk ettiği Kerem Tunçeri'nin barışma çabaları karşılık bulduğu iddia edilmiş hatta çiftin aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları ortaya atılmıştı. Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu.
Sosyal medya hesabından ateş püsküren Aslı Enver evinin fotoğraflarının yayınlanarak güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyledi.
İşte Aslı Enver'in aşk haberlerine isyan ettiği o paylaşımı...
Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan haberleri yalanlayarak kanuni haklarını aramak için tüm işlemleri başlattığını bildirtti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ortaya attığı iddiaya göre güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan 16 bin TL'ye ev tutmuş.