Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkının magazin gündemine düşmesinin ardından ortaya çıkan mesajlar şok etkisi yarattı. Çapkınlığıyla bilinen ve bugüne kadar birçok ünlü isimle aşk yaşadığı bilinen Kerem Tunçeri'nin karantina döneminde sosyal medyadan attığı ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu. İnternette dolaşan mesajlardan sonra Aslı Enver'in sevgilisi Kerem Tunçeri ile ilişkisine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.