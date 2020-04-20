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Haberler Galeri Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkının magazin gündemine düşmesinin ardından ortaya çıkan mesajlar şok etkisi yarattı. Çapkınlığıyla bilinen ve bugüne kadar birçok ünlü isimle aşk yaşadığı bilinen Kerem Tunçeri'nin karantina döneminde sosyal medyadan attığı ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu. İnternette dolaşan mesajlardan sonra Aslı Enver'in sevgilisi Kerem Tunçeri ile ilişkisine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:53
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Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin sosyal medyadan attığı mesajlar tek tek ifşa oldu. Birçok ünlü isimle de aşk yaşadığı bilinen Tunçeri'nin korona günlerinde birden fazla kişiye mesaj attığı da ifşa edildi. İşte Kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajları…

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Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Şarkıcı Murat Boz'la ilişkisini geçtiğimiz yaz sonlandıran güzel oyuncu Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşamaya başlaması gündeme bomba gibi düştü.

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Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanışan ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka döndü.

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Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

2. Sayfa'nın haberine göre, Kerem Tunçeri - Aslı Enver çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Aslı Enver ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Tunçeri’nin ahlaksız mesajları tek tek ifşa oldu!

Corona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.