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Haberler Galeri Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Yeşilçam'da Afrodit lakabı ile hafızalarda yer edinen Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız ile olan aşkını ilan etti. Banu Alkan, Kemal Yıldız ile çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın hamlesi Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar güldürdü.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 14:34
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Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu. 'Afrodit' lakabını alan Alkan, hayranlarını şaşırtan bir kararla nişanlandı.

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Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Evlilik kararını açıklayan Alkan, Instagram'dan yeni aşkını takipçileri ile paylaştı.

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Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Afrodit Banu Alkan, paylaşımının ardından magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Alkan'ın 3 aydır kendisinden 20 yaş küçük olan iş insanı Kemal Yıldız ile birlikte olduğu öğrenildi.

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Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Alkan, alyansını paylaşması ile nişanlandığını duyurmuştu.