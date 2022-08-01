Aşka gelip paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı: “Banu Alkan ve ben iflah olmayız”

Yeşilçam'da Afrodit lakabı ile hafızalarda yer edinen Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız ile olan aşkını ilan etti. Banu Alkan, Kemal Yıldız ile çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın hamlesi Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar güldürdü.