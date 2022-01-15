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Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahne alan Damla Sönmez ile Murat Boz'un samimi halleri aşk haberlerini de beraberinde getirdi. Yaptıkları düetle günlerce sosyal medyada konuşulan ikili, ilişki iddialarına karşı sessizliğini korudu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Boz, Damla Sönmez sorularına verdiği tepki ile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:46
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Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

'O Ses Türkiye Yılbaşı' programında sahne alan 34 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez, sahnede Murat Boz'la düet yapmıştı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı.

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Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

41 yaşındaki sevilen şarkıcı Murat Boz, önceki gün Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 3 saat içeride kalan Boz "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim." dedi.

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Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

DAMLA'NIN ADINI DUYUNCA KAÇTI

Şarkıcı, O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri sorulunca aracına binip "Teşekkür ederim" cevabını verdi.

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Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

Damla Sönmez ile Murat Boz arasında duygusal bir yakınlık söz konusu olmadığı ikilinin sosyal medyada yapılan yakıştırmalara güldükleri de iddia edildi.

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Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

AŞKI BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bir dergiye röportaj veren Damla Sönmez, aşka dair görüşlerini şu sözlerle anlatmıştı: "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek."