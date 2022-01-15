15 Ocak 2022, Cumartesi
Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahne alan Damla Sönmez ile Murat Boz'un samimi halleri aşk haberlerini de beraberinde getirdi. Yaptıkları düetle günlerce sosyal medyada konuşulan ikili, ilişki iddialarına karşı sessizliğini korudu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Boz, Damla Sönmez sorularına verdiği tepki ile şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:46
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