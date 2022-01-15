Aşk mı yaşıyorlar? Murat Boz’dan şaşırtan Damla Sönmez tepkisi

AŞKI BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bir dergiye röportaj veren Damla Sönmez, aşka dair görüşlerini şu sözlerle anlatmıştı: "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek."