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Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u ve Ada'sı arasındaki gerçek olay oldu! Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan...

Aşk Ağlatır dizisi ile seyircinin dikkatini çeken Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan, internet dünyasının en çok aranan isimlerinden oldular. Yusuf karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş ile Ada'yı canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın özel hayatları Aşk Ağlatır izleyicisini meraklandırdı. Aşk Ağlatır'daki uyumları ile ilgi odağı olan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın özel hayatlarındaki bilinmeyen gerçek herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 11:30
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Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u ve Ada'sı arasındaki gerçek olay oldu! Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan...

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan son haftaların konuşulan isimleri oldu. Aşk Ağlatır dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Aşk Ağlatır'da Yusuf karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş ile Ada'yı canlandıran Hafsanur Sancaktutan mercek altına alındı.

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Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u ve Ada'sı arasındaki gerçek olay oldu! Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan...

Aşk Ağlatır'daki uyumları ile ilgi odağı olan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın özel hayatlarındaki bilinmeyen gerçek herkesi şaşırttı.

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Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u ve Ada'sı arasındaki gerçek olay oldu! Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan...

Özel hayatlarıyla dikkat çeken ikilinin yaşları merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları.

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Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u ve Ada'sı arasındaki gerçek olay oldu! Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan...

HAFSANUR SANCAKTUTAN

20 Mart 2000

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Aşk Ağlatır'ın Yusuf'u ve Ada'sı arasındaki gerçek olay oldu! Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan...

CAN DENİZ AKTAŞ

28 Temmuz 1993