Arka Sokaklar'da ocağa ateş düştü! Son bölümde gafil avlanmıştı! Genç oyuncu...

Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.