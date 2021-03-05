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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklar'da ocağa ateş düştü! Son bölümde gafil avlanmıştı! Genç oyuncu... Arka Sokaklar'da ocağa ateş düştü! Son bölümde gafil avlanmıştı! Genç oyuncu...
Arka Sokaklar'da ocağa ateş düştü! Son bölümde gafil avlanmıştı. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yaşanan gelişme hayranlarını üzdü. Son bölümde Yiğitcan Ergin'in hayat verdiği "Cemal" karakterinin vurulması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Mesut ile operasyona giden Cemal'in vurularak yere düşmesi sonrasında dizinin takipçileri Yiğitcan Ergin'in akıbetini merak ediyor. Oyuncu ve yapımcıları tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 17:23
Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan fenomen dizi Arka Sokaklar'a yeni isimler katılırken, ayrılacak isimlerde merak ediliyor. Arka Sokaklar son bölümde; Cemal ve Mesut gizli operasyona giderken yaralanması sonrasında ayrılık iddiaları gündeme geliyor. Sevilen oyuncu Yiğitcan Ergin'in ayrılık iddiası hayranlarını üzdü. Diziyi yakından takip edenler Cemal öldü mü sorusunun yanıtını sorgulamayı sürdürüyor. Oyuncu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARKA SOKAKLAR CEMAL ÖLDÜ MÜ?
Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüme Cemal'in vurulma sahnesi damga vuruyor. Son bölümün ardından izleyiciler Arka Sokaklar Cemal öldü mü sorusuna yanıt aramaya başlarken tüm detaylar şöyle;
ARKA SOKAKLAR CEMAL ÖLDÜ MÜ, YİĞİTCAN ERGİN DİZİDEN AYRILDI MI?
Arka Sokaklar Cemal'in ölüp ölmediği henüz belli değil. Yeni bölümde Cemal'in son durumu belli olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor.
Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.