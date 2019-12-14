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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla yıllar sonra ortaya çıktı. Katıldığı bir ses yarışmasıyla adından söz ettiren Pınar Aydın, yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Bir süre oyunculuk dersi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Yaptığı evlilikle birlikte İstanbul'da ayrılan Pınar Aydın, Giresun'da yaptığı işle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın yeni hayatı.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 15:44
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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

2004 yılında Akademi Türkiye ses yarışmacı ise olay olan ve yarışmayı üçüncülükle bitiren Pınar Aydın kimdir, kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. Şimdi sade ve sessiz bir hayat süren Pınar Aydın Harun Ovalıoğlu ile evli ve bir oğlu var. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle herkesin dikkatini çekmişti.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

Oyunculuğu başlamadan önceki hayatıyla da bir süre gündeme gelen Pınar Aydın, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da sosyal medyanın gözdesi oldu. Pınar Aydın ses yarışmasında ünlü olduktan sonra tamamen sanat dünyasına girdi. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Pınar Aydın, televizyona erken veda edenlerden oldu.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

Peki dünya evine giren ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şuan ne yapıyor

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

Bir dönemin çok konuşualan isimlerinden biri olan Pınar Aydın yeni yaşantısı ile merak konusu oldu. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

Oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Pınar Aydın şimdilerde çoğu zamanını eşi ve ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor.