Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali

2004 yılında Akademi Türkiye ses yarışmacı ise olay olan ve yarışmayı üçüncülükle bitiren Pınar Aydın kimdir, kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. Şimdi sade ve sessiz bir hayat süren Pınar Aydın Harun Ovalıoğlu ile evli ve bir oğlu var. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle herkesin dikkatini çekmişti.