Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri!

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş görenleri şaşırttı. Yarışma programı ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında da çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde "Murat" karakteri ile gönülleri fethetmişti. Dizide partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken çift oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eşleri..

Giriş Tarihi: 12.10.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 06:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





