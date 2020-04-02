Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, ilk oğlu Hamza Arda'ya Ekim 2018'de kavuşmuştu. Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için geri sayıma geçen çift, büyüyen aileleri için harekete geçti. İkinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.