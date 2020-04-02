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Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, ilk oğlu Hamza Arda'ya Ekim 2018'de kavuşmuştu. Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için geri sayıma geçen çift, büyüyen aileleri için harekete geçti. İkinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:38
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Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

Önceki yıl Barselona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı.

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Engin Altan Düzyatan ve daha pek çok ünlü isimle komşu olan Turan, eşi Aslı Hanım ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu.

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan milyon dolarlık bebek hazırlığı

ASİL ASLAN'A YETİŞECEK

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var.