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Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

Psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural eski günlerine dönmek için çalışmalara başladı. Ekrana geri dönmeye hazırlanan oyuncu, sıkı diyet sonucu iki ayda 14 kilo verdi. Bu sabah '2. Sayfa'ya konuk olan oyuncu, çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 12:45
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Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

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Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.

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Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

İŞTE SON HALİ

Hayranlarının "Eski haline geri dönmüş", "Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm", "Efsane geri döndü", "Seni böyle görmek çok güzel", "Çok iyi gördük seni" gibi yorumlar yaptığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.

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Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

Bu sabah '2. Sayfa' programına konuk olan Arda Kural, süreçte yaşadıklarını, kırılma noktasını ve eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'ndan bahsetti.