23 Şubat 2022, Çarşamba
Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı
Psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural eski günlerine dönmek için çalışmalara başladı. Ekrana geri dönmeye hazırlanan oyuncu, sıkı diyet sonucu iki ayda 14 kilo verdi. Bu sabah '2. Sayfa'ya konuk olan oyuncu, çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 12:45
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