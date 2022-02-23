Arda Kural’dan yıllar sonra Sarp Levendoğlu: Kırılma noktamdı

İŞTE SON HALİ

Hayranlarının "Eski haline geri dönmüş", "Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm", "Efsane geri döndü", "Seni böyle görmek çok güzel", "Çok iyi gördük seni" gibi yorumlar yaptığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.