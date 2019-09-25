Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? Öte yandan Hande Erçel'in kardeşi ise sosyal medya fenomeni ve göz önünde olanlardan. İşte ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 19:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





