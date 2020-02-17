Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü? Sosyal medya uygulaması "Tik Tok" üzerinden çektiği videolarla binlerce takipçiye ulaşan, sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'den kötü haber geldi. Gerçek adı Şeyhmus olan Ares Özdemir'in annesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Hastane kapısında gözyaşı dökerek, bekleyen Sultan Kızılay, "Fransa'da beyin ölümü gerçekleşen çoğu hastanın iyileştirildiğini biliyorum. Başka hastaneye sevk olsun, istedik. 'Olmaz' dediler. Buradan çıkamayacağını söylediler. Tek bir umudum olsa o umuda koşarım." diye konuştu. Peki, Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü? İşte, Ares Özdemir olayı ile ilgili tüm merak edilenler!