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Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü? Sosyal medya uygulaması "Tik Tok" üzerinden çektiği videolarla binlerce takipçiye ulaşan, sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'den kötü haber geldi. Gerçek adı Şeyhmus olan Ares Özdemir'in annesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Hastane kapısında gözyaşı dökerek, bekleyen Sultan Kızılay, "Fransa'da beyin ölümü gerçekleşen çoğu hastanın iyileştirildiğini biliyorum. Başka hastaneye sevk olsun, istedik. 'Olmaz' dediler. Buradan çıkamayacağını söylediler. Tek bir umudum olsa o umuda koşarım." diye konuştu. Peki, Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü? İşte, Ares Özdemir olayı ile ilgili tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 14:58
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Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?
Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Ares Özdemir'in annesinin feryadı yürek parçaladı! Uzun süredir yoğun bakımda olan Ares Özdemir'den kötü haber! Geçrek ismi Şehmuz Özdemir olan ve Ares ismiyle sosyal medyada ünlenen genç fenomen günlerdir yoğun bakımdaydı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan Özdemir'in ailesi ve yakınları, fenalık geçirdi. Peki, Ares Özdemir kimdir? İşte yanıtı…

YÜREK YAKAN FERYAT: BANA EVLAT ACISI YAŞATMAYIN!

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Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?
Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu.

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Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?
Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı.

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Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?
Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?
Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir öldü mü?

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.