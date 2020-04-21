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Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Alp Navruz, 'evde kal' çağrısına uymamış ve geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle kameralara yakalanmıştı. Sahilde yürüyüş yaparken kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden Navruz, 'Yanımdan uzaklaş' diyerek sevgilisinin görüntülenmesini engellemeye çalışmıştı. O gün yüzündeki maske yüzünden tanınamayan kişinin Türkiye Güzeli olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:45
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Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalanmıştı.

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Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına uymayan Alp Navruz, sahilde yürüme yasağını hiçe saymış ve maske takmadığı görülmüştü.

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Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" diyerek görüntü vermekten kaçmaya çalışmıştı.

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Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Alp Navruz'un yanında yüzündeki maskeden dolayı tanınmayan kişinin, 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam olduğu ortaya çıktı.

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Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Görüntülendiğini fark edince sevgilisi Navruz'un yanından ayrılan Şam, elleriyle suratını kapatıp uzaklaşmıştı.