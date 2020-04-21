Alp Navruz’un kameralardan sakladığı sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Alp Navruz, 'evde kal' çağrısına uymamış ve geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle kameralara yakalanmıştı. Sahilde yürüyüş yaparken kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden Navruz, 'Yanımdan uzaklaş' diyerek sevgilisinin görüntülenmesini engellemeye çalışmıştı. O gün yüzündeki maske yüzünden tanınamayan kişinin Türkiye Güzeli olduğu ortaya çıktı.