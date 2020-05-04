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Haberler Galeri Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Alişan ve Buse Varol, Mayıs 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılının ilk aylarında ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan ikili yaptıkları röportajda sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti. Sosyal medyanın gazabına uğrayan ünlülerden olan Alişan ve Buse Varol, evleri ve yaşayışlarıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 12:21
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Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Alişan ve Buse Varol Tektaş, Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. Çift, Şubat 2019'da da ilk oğulları Burak'ı kucaklarına aldı.

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Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Şimdilerde koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren çift, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

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Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Sosyal medyanın gazabına uğrayan isimlerden olan çift, şu sözlerle dert yandı:

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Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Alişan: Evde yaptığımız paylaşımlara bile laf ediyorlar. Paylaşım yapmaya korkar olduk. Neymiş efendim, çok büyük evde yaşıyormuşuz da onlar küçücük evlerde yaşıyormuş.

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Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

23 yıl aralıksız, köpek gibi çalıştım. Büyük evde oturuyorsam kime ne! Nasıl bir evde yaşadığım kimi, niye ilgilendirir?
Keşke herkes eşit şartlarda para kazanabilse ama dünyadaki eşitsizliğin suçlusu ben değilim.