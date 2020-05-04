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Alişan ve Buse Varol isyan etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!
Alişan ve Buse Varol, Mayıs 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılının ilk aylarında ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan ikili yaptıkları röportajda sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti. Sosyal medyanın gazabına uğrayan ünlülerden olan Alişan ve Buse Varol, evleri ve yaşayışlarıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.
Giriş Tarihi: 04.05.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 12:21
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