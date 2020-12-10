Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu! İşte o pozlar

Demet Evgar Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre rolüyle bir kez daha dikkat çeken isim oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Demet Evgar, verdiği aranın ardından Alev Alev dizisi ile ekranlara dönüş yaptı. Hayranlarının ilgi odağı olan Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Evgar'ın eski fotoğraflarını görenler pes dedi.