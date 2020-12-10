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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu! İşte o pozlar Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu! İşte o pozlar
Demet Evgar Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre rolüyle bir kez daha dikkat çeken isim oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Demet Evgar, verdiği aranın ardından Alev Alev dizisi ile ekranlara dönüş yaptı. Hayranlarının ilgi odağı olan Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Evgar'ın eski fotoğraflarını görenler pes dedi.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:37
Demet Evgar Alev Alev dizisindeki Cemre karakteriyle ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Demet Evgar hayranları oyunculuğunun yanı sıra özel hayatını da mercek altına aldı. Demet Evgar'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alev Alev dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine geçen Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. İşte Demet Evgar'ın yıllar içindeki şaşırtan değişimi...
Arka Sokaklar dizisiyle tarih yazan Zafer Ergin Türkiye'nin gündemine oturdu. Usta oyuncu Rıza Baba karakteriyle genç nesile oyunculuk dersi verirken, Arka Sokaklar'ın 500 bölümü devirmesindeki en büyük etkenlerden biri oldu. İşte gündeme oturan Zafer Ergin'in yıllar önceki o fotoğrafı...
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Alev Oraloğlu