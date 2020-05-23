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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum

Türk müziğinin dünyaya açılan ilk isimlerinden biri olan Ajda Pekkan; müziği, sahne şovları ve tarzıyla modaya yön veren bir Süper Star haline geldi. Günaydın'a özel bir röportaj veren Ajda Pekkan müziğiyle dünyaya açıldığı ilk dönemlerde yaşadığı zorluklardan ve nasıl yalnız bırakıldığından bahsetti. İçerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü döneme de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla damgasını vuran ve bizleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Pekkan, 'Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum.' dedi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:33
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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum

Müziğe, sahneye, modaya yön veren, müzik dünyasının tartışmasız Süper Star'ı Ajda Pekkan aynı zamanda, kendi tarzı ve markasını yaratan bir deha. İçerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü döneme de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla damgasını vuran ve bizleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Pekkan, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ajda Pekkan'ın çok özel açıklamaları;

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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum

HEP ŞIK OLMALIYIM

* Türkiye'de birçok kadına rol modelsiniz. Tüm yaşamınız bir mercek altında takip ediliyor ve örnek alınıyor. Bu durum size ne gibi sorumluluklar getiriyor?

Aslında tüm bunları devamlı düşünürsek biri bizi gözetliyor gibi bir durum ortaya çıkar ve rahat hareket edemezsiniz sanırım. Sizlerden gelen güzel dönüşler sayesinde tüm bunları duyuyorum ve biliyorum ama ben asla saçımın modeli veya rengi moda olsun diye yaşamıyorum. Veya giydiğim kıyafetler en şık seçilsin diye de kurgularım yok. Beğendiğim şeyleri giyiyorum. Bu saydığınız konular içerisinde her şey tamamen benim zevklerimle şekilleniyor. Sevenlerim de bunları zaman içinde öyle güzel benimsedi ki, Ajda Pekkan markasının ortaya çıkmasının hikayesi de böyle oldu. Bu durumun bazı sorumlulukları var elbet. Mesela önemli bir davet için en şık kombinasyonu yaparsınız doğal olarak değil mi? Ama evde, sporda veya işte daha rahat şeyler tercih edebilirsiniz. Ama Ajda Pekkan'ın bunu yapma lüksü yok. Bu sorumluluk onu her şartta şık görünmeye zorluyor. İşin bu kısmı işte biraz yorucu oluyor tabii...

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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum

* Dünyaya açılan ilk sanatçılarımızdan birisiniz. Zorluklar yaşadınız mı bu süreçte?

Tabii ki zorluklarla karşılaştım. Çünkü o yıllarda kendimizi gösterebilmek ve tanıtabilmek, şarkılarımızı dinletebilmek için şimdiki gibi dijital platformlar yoktu. Gerçekten hem ülkemi tanıtmak, hem de kariyerimi planlamak açısından çok çalıştım, çok emek sarf ettim.

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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum

* Yurt dışında istediğiniz başarıyı yakalayabildiniz mi?

Daha iyi başarılar yakalayabilir miydim? Tabii ki, ama o dönemlerde hep tek başıma kaldım. Yanımda müzik sektöründen bana eşlik edecek kimse olamadı. Yalnız başıma mücadele etmek zorunda kaldım. Hep tek başıma savaştım bu yolculuk süresince, bu durum beni yordu. O yıllarda çok zor koşullarda çalıştım, ben sadece kendi müziğim için değil, ülkemi temsil etmek açısından da mücadele ediyordum. Ama şimdiki gibi yaptığınız çalışmaları internet üzerinden dünyanın her yerine paylaşabilme imkanı olsaydı tabii ki çok şey daha farklı olabilir, daha geniş geniş kitlelere ulaşabilirdi. Tokyo'dan Yunanistan'a, Almanya'dan İspanya'ya, Fransa'ya kadar dünyanın çok yerinde temsil ettim ülkemi, Olympia'da konser verdim. Bu özel günleri yaşadığım için kendi adıma ve ülkem adına çok gururluyum. O günlere dair dileğim de yurt dışında verdiğim konserlerin arşivlenip, yayınlanması.

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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum

KARİYERİM İLK GÜNKÜ HAYALLERİMİN ÖTESİNE GEÇTİ

* Müzik dünyasına ilk adım attığınız günlerde hayal ettiğiniz nokta neresiydi?

Hiç bugünleri hayal etmemiştim. Bilemiyorum okuyucular bunu nasıl algılayacaklar ama tüm samimiyetimle söylüyorum bu günleri hayal ederek başlamadım bu işe. Şarkı söylemeyi seven, şarkılara aşık bir genç kızdım. Öyle başladı her şey, sevdiğim işi yapmak istemekle başladı. Zaman içinde çok farklı yerlere evrildi kariyerim. Dünyadaki en iyi müzisyenler, yapım şirketleri, orkestralar, söz yazarlarıyla çalıştım. Avrupa'da sayısız konserler, TV programlarım oldu. Amerika, Japonya, İspanya, İtalya, Yunanistan, İran gibi ülkelerde büyük konserler ve programlar yaptım. Tabii küçük bir kızken bunları düşünemiyorsunuz, bu yüzden ilk günkü hayallerimin ötesine geçmiştir kariyerim.