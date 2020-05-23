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Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum
Türk müziğinin dünyaya açılan ilk isimlerinden biri olan Ajda Pekkan; müziği, sahne şovları ve tarzıyla modaya yön veren bir Süper Star haline geldi. Günaydın'a özel bir röportaj veren Ajda Pekkan müziğiyle dünyaya açıldığı ilk dönemlerde yaşadığı zorluklardan ve nasıl yalnız bırakıldığından bahsetti. İçerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü döneme de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla damgasını vuran ve bizleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Pekkan, 'Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum.' dedi.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:33
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