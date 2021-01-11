Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'a yerleşmek için harekete geçti. İstanbul'un gürültüsünden sıkılan çiftlik kurup hayvanlarla yakından ilgilenmek için 19 milyon TL'yi gözden çıkardı.