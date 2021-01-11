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Haberler Galeri Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'a yerleşmek için harekete geçti. İstanbul'un gürültüsünden sıkılan çiftlik kurup hayvanlarla yakından ilgilenmek için 19 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 14:57
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Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

İstanbul'un gürültüsünden bıkan Ajda Pekkan, Bodrum'da kuracağı çiftlik için arayışa başladı.

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Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz yıl Bodrum'da 1.2 milyon euro'ya (yaklaşık 11 milyon TL) villa satın alan Ajda Pekkan, kesenin ağzını açtı.

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Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Bodrum'u seven sanatçı, bölgede arazi aramaya başladı. Süperstar, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a yakın Mazı'daki 19 milyon TL'lik bir arazi ile Yalıçiftlik'teki yatırımlık arsaları dolaştı.

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Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

BODRUM'DA ARAZİ ARIYOR

Yardımcılarına da talimat veren Pekkan, kışın daha uygun fiyatlara bulunan araziler için fırsat arayışına girdi.


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Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.

"İçimde hayvan sevgisi var. Onları çok seviyorum" diyen 74 yaşındaki Pekkan'ın, çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek istediği öğrenildi.