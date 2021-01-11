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11 Ocak 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.
Ajda Pekkan Bodrum’a yerleşmek için kesenin ağzını açtı! 19 milyon TL’yi gözden çıkardı.
Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'a yerleşmek için harekete geçti. İstanbul'un gürültüsünden sıkılan çiftlik kurup hayvanlarla yakından ilgilenmek için 19 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 14:57