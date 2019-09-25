Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

Afili Aşk dizisiyle izleyicilerin yoğun ilgisini çeken Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimleri oldular. Aralarındaki uyumla dikkatleri çeken Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk Afili Aşk dizisinin önüne geçti. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…