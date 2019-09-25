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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

Afili Aşk dizisiyle izleyicilerin yoğun ilgisini çeken Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimleri oldular. Aralarındaki uyumla dikkatleri çeken Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk Afili Aşk dizisinin önüne geçti. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…

Giriş Tarihi: 25.09.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:58
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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

Afili Aşk'ın yıldızları Çağlar Ertruğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

SALİH BADEMCİ - 179 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

BURCU BİRİCİK - 170 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki farkla olay oldu

ENGİN ÖZTÜRK - 184 CM