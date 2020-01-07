Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Acun Ilıcalı'nın adı Şeyma Subaşı'dan ayrılmasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yaz aylarında birlikte görüntülenen ikili tekrar bir arada görülmemişti. Ancak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ayça Çağla Altunkaya'nın görüntüsünün ekrana yansıması ilişkinin devam ettiğini gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmenin ardından magazin dünyasının en merak edilen ismi olan Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi.