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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Acun Ilıcalı'nın adı Şeyma Subaşı'dan ayrılmasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yaz aylarında birlikte görüntülenen ikili tekrar bir arada görülmemişti. Ancak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ayça Çağla Altunkaya'nın görüntüsünün ekrana yansıması ilişkinin devam ettiğini gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmenin ardından magazin dünyasının en merak edilen ismi olan Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 11:41
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Şeyma Subaşı ile bir yıllık evliliğini tek celsede bitiren Acun Ilıcalı'nın adı Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

İkili geçtiğimiz yaz aylarından sonra tekrar bir arada görüntülenmezken O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ayça Çağla Altunkaya'nın görüntüsünün ekrana yansıması ilişkinin devam ettiğini gözler önüne serdi.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından Çağla Altunkaya'yı takibe alması da ilişkilerini artık gizlemediğini gösterdi. Ilıcalı'nın peş peşe yaptığı hamlelerin ardından Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkmasıyla genç isim estetik operasyon geçirdiğinin ispatı niteliğinde.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Ebru Gündeş