HaberlerGaleri8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
Son 8 ay içerisinde 22 kilo veren ünlü oyuncu Hatice Şendil, bu etkileyici başarısıyla büyük ilgi topladı. 40 yaşındaki başarılı oyuncunun kilo verme sırrı, birçok kişi tarafından merak ediliyordu ve sonunda bu sır açığa çıktı. Hatice Şendil'in kilo verme stratejisi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize dayanıyor. İşte tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi...
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Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:26Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 18:26