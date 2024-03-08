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Haberler Galeri 7 yaşında ünlü olmuştu! 'Can Ayşecik' dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun'u şimdi gören tanıyamıyor! 'Tin, tin, tini mini Hanım' şarkısı hala kulaklarda...

7 yaşında ünlü olmuştu! 'Can Ayşecik' dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun'u şimdi gören tanıyamıyor! 'Tin, tin, tini mini Hanım' şarkısı hala kulaklarda...

Can Ayşecik dizisinin Ayşe'si Ecem Kanun'un son halini gören tanıyamadı. 1997-2000 yılları arasında Show TV'de yayımlanan "Can Ayşecik" dizisinde Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde 34 yaşında. 2000 tarihinde yayınlanan 184. bölümü ile ekranlara veda eden dizi, "Tin Tin Tini Hanım" şarkısıyla adeta hafızalara kazındı. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un şimdiki hali...

Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:29
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7 yaşında ünlü olmuştu! ’Can Ayşecik’ dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun’u şimdi gören tanıyamıyor! ’Tin, tin, tini mini Hanım’ şarkısı hala kulaklarda...

90'lı yılların çocuk yıldızlarından Ecem Kanun'un son hali herkesi şaşırttı. Dizi, Ecem Kanun'un canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Küçük yaşta milyonların gönlünü fetheden Ecem Kanun, şimdi 34 yaşında evli bir kadın.

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7 yaşında ünlü olmuştu! ’Can Ayşecik’ dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun’u şimdi gören tanıyamıyor! ’Tin, tin, tini mini Hanım’ şarkısı hala kulaklarda...

Ünlü olduğunda henüz 7 yaşında olan Kanun, Can Ayşecik dizisiyle mavi gözlü, tatlı bir kız çocuğu olarak hafızalara kazınmıştı.

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7 yaşında ünlü olmuştu! ’Can Ayşecik’ dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun’u şimdi gören tanıyamıyor! ’Tin, tin, tini mini Hanım’ şarkısı hala kulaklarda...

Son olarak eşiyle birlikte pozlarını paylaşan Kanun,tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Ecem Kanun başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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7 yaşında ünlü olmuştu! ’Can Ayşecik’ dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun’u şimdi gören tanıyamıyor! ’Tin, tin, tini mini Hanım’ şarkısı hala kulaklarda...

Çocuktan Al Haberi: Efe Koçyiğit

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7 yaşında ünlü olmuştu! ’Can Ayşecik’ dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun’u şimdi gören tanıyamıyor! ’Tin, tin, tini mini Hanım’ şarkısı hala kulaklarda...

Çocuktan Al Haberi: Efe Koçyiğit