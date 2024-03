7 yaşında ünlü olmuştu! 'Can Ayşecik' dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun'u şimdi gören tanıyamıyor! 'Tin, tin, tini mini Hanım' şarkısı hala kulaklarda...

Can Ayşecik dizisinin Ayşe'si Ecem Kanun'un son halini gören tanıyamadı. 1997-2000 yılları arasında Show TV'de yayımlanan "Can Ayşecik" dizisinde Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde 34 yaşında. 2000 tarihinde yayınlanan 184. bölümü ile ekranlara veda eden dizi, "Tin Tin Tini Hanım" şarkısıyla adeta hafızalara kazındı. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un şimdiki hali...