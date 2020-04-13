5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Nisan ayının ilk haftası 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin yapımcısı Alex Pina, 5. sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni sezonun olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 18:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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