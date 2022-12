3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

Mehmet Dinçerler'le evliliği olaylı şekilde biten Hadise'nin yalnızlığı kısa sürdü. Ünlü popçu komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Hasan Can Kaya 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. 3 ay önce boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya aşkına dair detaylar ortalığı sallayacak!