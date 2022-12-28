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Haberler Galeri 3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

Mehmet Dinçerler'le evliliği olaylı şekilde biten Hadise'nin yalnızlığı kısa sürdü. Ünlü popçu komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Hasan Can Kaya 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. 3 ay önce boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya aşkına dair detaylar ortalığı sallayacak!

Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:34
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3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

Jet hızıyla nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'den 3 ay önce boşanan Hadise'den yeni aşk bombası geldi!

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3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

İddiaya göre iş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

Hadise'nin ve Kaya'nın bir aydır birlikte olduğu ileri sürüldü. Kaya ise 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

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3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öğrenildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.

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3 ay önce boşanan Hadise’den aşk bombası! Gönlünü Hasan Can Kaya’ya kaptırdı

Boşandıktan sonra önce kafasını dinleyen Hadise sahnelere bomba gibi dönmüştü. Yoğun bir konser maratonuna giren şarkıcı kısa sürede bir servet kazanmıştı.