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Haberler Galeri 2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sürükleyici hikayesi ile izleyicinin beğenisini toplayan Atiye'nin yeni sezonunda neler olacağı merak ediliyor. Merakla beklenen Atiye'nin 2. sezon tarihi belli oldu. Peki, Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 13:24
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2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye dizisinin ilk sezonu heyecanla takip edildi. Dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

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2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.

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2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

ATİYE OYUNCU KADROSU

-Beren Saat
-Metin Akdülger
-Başak Köklükaya
-Melisa Şenolsun
-Mehmet Günsür
-Hazal Türesan
-Tim Seyfi
-Cezmi Baskın
-Civan Canova
-Meral Çetinkaya

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2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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2. sezon müjdesi! Atiye 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.