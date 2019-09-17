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2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru süreci devam ediyor ve sınava katılmak isteyen binlerce adaylar 2019 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından düzenlenecek YÖKDİL sınavı takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü yapılacak. 13 Eylül'de başlayan sınav başvuruları ise 23 Eylül'e kadar sürecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti haberimizde belirtilen anlaşmalı bankalardan yatırılabilecek. Sınavda, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak. İşte, YÖKDİL 2019 başvuruları hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 17.09.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 18:47
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2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? 2019 YÖKDİL başvuru ücreti sınava başvuracak binlerce genç tarafından araştırılmaya başlandı. 2019 YÖKDİL sınavının 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacağı duyurulmuştu. Binlerce adayın başvuracağı sınava ilgi bir hayli yoğun oldu. YÖKDİL başvuru süreci 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak başvurularla tamamlanacak. Adaylar YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte YÖKDİL başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen detaylar!

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2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3 Kasım'da uygulanacak 2019-YÖKDİL için başvurular 13-23 Eylül'de alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

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2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-YÖKDİL kılavuzundan ulaşılabilecek. YÖKDİL için geç başvurular da 2 Ekim'de alınacak.

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2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.

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2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.