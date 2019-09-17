2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru süreci devam ediyor ve sınava katılmak isteyen binlerce adaylar 2019 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından düzenlenecek YÖKDİL sınavı takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü yapılacak. 13 Eylül'de başlayan sınav başvuruları ise 23 Eylül'e kadar sürecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti haberimizde belirtilen anlaşmalı bankalardan yatırılabilecek. Sınavda, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak. İşte, YÖKDİL 2019 başvuruları hakkında tüm merak edilenler!