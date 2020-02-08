YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

2020 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerine başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte YKS başvuru ücreti yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? Başvurular için ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında online işlemleri tamamlamak ve ardından ATM'lerden para yatırmak gerekiyor. İşte, 2020 YKS başvuruları hakkında merak edilenler…