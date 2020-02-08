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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

2020 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerine başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte YKS başvuru ücreti yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? Başvurular için ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında online işlemleri tamamlamak ve ardından ATM'lerden para yatırmak gerekiyor. İşte, 2020 YKS başvuruları hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 08.02.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 01:38
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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından başvuruların alınmaya başlanmasının ardından YKS başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra YKS başvuru ücretini bankalara ATM'lerden yatırıyor. Peki, YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvurusu nasıl yapılır? 6 Şubat tarihinde başlayan başvuru dönemi 3 Mart'ta sona erecek.

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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar.

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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 70,00 TL,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.