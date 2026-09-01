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Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı öncesi siyasi hareketlilik arttı. Cemil Tugay'ın CHP'ye dönebileceği iddiaları Yeni Parti'de paniğe neden olurken, Tugay'a "Sakın CHP'ye geçme" şeklinde uyarılar yapıldığı öne sürüldü.

Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı 1

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'e giderek bir dizi ziyarette bulunacak. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından saat 17.00'de yine İzmir'de MYK toplantısına başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren İzmir atağının, Yeni Parti'de büyük paniğe neden olduğu belirtiliyor.

Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı 2

YENİ PARTİ ALARMA GEÇTİ
Hâlâ bağımsız hareket eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu program kapsamında Kılıçdaroğlu ile görüşeceği ve CHP'ye geri dönebileceğine ilişkin söylentiler ise Yeni Parti'yi adeta alarma geçirdi.

Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı 3

"SAKIN CHP'YE GEÇME" UYARISI

Sabah'ta yer alan habere göre, Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasileri aracılığıyla peş peşe mesajlar iletilerek "Sakın CHP'ye geçme" uyarısı yapıldığı, hatta kendisine örtülü tehditlerde bulunulduğu iddia ediliyor. CHP'li kurmaylardan edinilen bilgilere göre ise Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında şimdilik Cemil Tugay ile görüşme planı bulunmuyor.

Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı 4

Buna karşın ziyaret günü anlık olarak farklı gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Kurmaylar, Tugay'ın istifa kararından bu yana kendisiyle doğrudan iletişim hâlinde olmadıklarını da dile getiriyor.

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Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı 5

"AYAĞINI DENK AL" TEHDİDİ
Buna karşın, 30 Ağustos törenlerinde Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, "Bir an önce karar ver artık. Senin için iyi olmaz. Ayağını denk al" şeklinde sözler sarf ettiği yönündeki iddialar, yerel ve ulusal basında geniş yankı bulmuştu.

Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı 6

"ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ"
Öte yandan Özkan ise söz konusu iddiaları "Zırva tevil götürmez" diyerek reddetmişti. Cemil Tugay'ın CHP'ye geri dönmek istemesi hâlinde parti yönetiminin kendisine kapıları kapatmayacağı ve dönüşüne onay vereceği değerlendiriliyor.

"ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ" DAVETİ
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ise Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına katılım için Cemil Tugay ve diğer belediye başkanlarına da resmî davet göndereceklerini açıkladı. Gümrükçü, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı da aramızda görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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