Yeni Parti’de Cemil Tugay alarmı: “CHP’ye geçme” baskısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı öncesi siyasi hareketlilik arttı. Cemil Tugay'ın CHP'ye dönebileceği iddiaları Yeni Parti'de paniğe neden olurken, Tugay'a "Sakın CHP'ye geçme" şeklinde uyarılar yapıldığı öne sürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'e giderek bir dizi ziyarette bulunacak. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından saat 17.00'de yine İzmir'de MYK toplantısına başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren İzmir atağının, Yeni Parti'de büyük paniğe neden olduğu belirtiliyor.

YENİ PARTİ ALARMA GEÇTİ

Hâlâ bağımsız hareket eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu program kapsamında Kılıçdaroğlu ile görüşeceği ve CHP'ye geri dönebileceğine ilişkin söylentiler ise Yeni Parti'yi adeta alarma geçirdi.

"SAKIN CHP'YE GEÇME" UYARISI Sabah'ta yer alan habere göre, Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasileri aracılığıyla peş peşe mesajlar iletilerek "Sakın CHP'ye geçme" uyarısı yapıldığı, hatta kendisine örtülü tehditlerde bulunulduğu iddia ediliyor. CHP'li kurmaylardan edinilen bilgilere göre ise Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında şimdilik Cemil Tugay ile görüşme planı bulunmuyor.

Buna karşın ziyaret günü anlık olarak farklı gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Kurmaylar, Tugay'ın istifa kararından bu yana kendisiyle doğrudan iletişim hâlinde olmadıklarını da dile getiriyor. CHP'Lİ BELEDİYELERİ ESİR ALAN KİRLİ RÜŞVET AĞI DEŞİFRE OLDU